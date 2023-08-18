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Завражных Ксения Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Завражных Ульян Федосов

Отец ребёнка: Завражных Федос Иванов

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Татьяна Федосова

Отец ребёнка: Завражных Федос Иванов

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Евдокия Федосова

Отец ребёнка: Завражных Федос Иванов

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Елена Федосова

Отец ребёнка: Завражных Федос Иванов

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражных Федос Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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