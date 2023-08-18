Завражных Ксения Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Завражных Федос Иванов
Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Татьяна Федосова
Отец ребёнка: Завражных Федос Иванов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Евдокия Федосова
Отец ребёнка: Завражных Федос Иванов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Елена Федосова
Отец ребёнка: Завражных Федос Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762