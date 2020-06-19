Байдукова Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдукова Лариса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1948

Дата смерти

19.06.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 17.07.1972

Сын: Байдуков Евгений Константинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1986

Сын: Байдуков Геннадий Константинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.06.2020
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