Байдукова Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1948
Дата смерти19.06.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 17.07.1972
Сын: Байдуков Евгений Константинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1986
Сын: Байдуков Геннадий Константинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.06.2020