Устынюк Матрена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстынюк Матрена Никифоровна

Устынюк Матрена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

25.06.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
1921 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Устынюк Василий Иосифович

Отец ребёнка: Устынюк Иосиф Харлампиевич

Новоберезовка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: Устынюк Иосиф Харлампиевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Устынюк Иван Иосифович

Отец ребёнка: Устынюк Иосиф Харлампиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устынюк Иосиф Харлампиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устынюк Иосиф Харлампиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устынюк Иосиф Харлампиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устынюк Иосиф Харлампиевич

Смерть
25.06.1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close