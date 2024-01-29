Устынюк Матрена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти25.06.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Устынюк Василий Иосифович
Отец ребёнка: Устынюк Иосиф Харлампиевич
Новоберезовка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: Устынюк Иосиф Харлампиевич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Устынюк Иосиф Харлампиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
25.06.1967