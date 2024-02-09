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Иванов Алексей Петрович

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1910

Отец: Иванов Петр Никитович

Мать: Иванова Анна Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.470 запись 19М отец - Иванов Петр Никитович, Вяземский мещанин мать - Иванова Анна Александровна, Законная жена
Крещение
18.03.1910 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.470 запись 19М Восприемники: Ильин Фока Ильич - Рождественской волости деревни Синичина крестьянин Матрона Сергеевна (ва?) - Гжатская мещанка (вероятно, бабушка)
Смерть
Неизвестно
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