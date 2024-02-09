Иванов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения17.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
17.03.1910
Отец: Иванов Петр Никитович
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.470 запись 19М отец - Иванов Петр Никитович, Вяземский мещанин мать - Иванова Анна Александровна, Законная жена
Крещение
18.03.1910 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.470 запись 19М Восприемники: Ильин Фока Ильич - Рождественской волости деревни Синичина крестьянин Матрона Сергеевна (ва?) - Гжатская мещанка (вероятно, бабушка)
Смерть
Неизвестно