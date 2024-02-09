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Марфа Малафеевна

Место рождения

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Малафей

Мать: не указана

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Вотчина Шишкова Ферково? https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-MHL7?i=651&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Малое Васильково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M4PV?i=654&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-MHL7?i=651&wc=M6MV-NP... Показать все
Смерть
Неизвестно
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