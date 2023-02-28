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Козырева (Шевелина) Александра Николаевна

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Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

06.05.1894

Дата смерти

08.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1894

Отец: Шевелин Николай Фёдорович

Мать: Шевелина Мария Ефимовна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.08.1920

Дочь: Белова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Козырев Алексей Петрович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.08.1923

Дочь: Фисун Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Козырев Алексей Петрович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.04.1935

Дочь: Козырева Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Козырев Алексей Петрович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Алексей Петрович

Смерть
08.05.1962
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
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