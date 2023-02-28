Козырева (Шевелина) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1894
Дата смерти08.05.1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1894
Отец: Шевелин Николай Фёдорович
Мать: Шевелина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
25.08.1920
Дочь: Белова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Козырев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
03.08.1923
Дочь: Фисун Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Козырев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
07.04.1935
Дочь: Козырева Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Козырев Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1962