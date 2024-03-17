Курняева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курняев Михаил
Отец ребёнка: Курняев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курняев Александр
Рождение ребёнка
22.03.1954
Сын: Курняев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Курняев Александр
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Тютерева (Курняева) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Курняев Александр
Смерть
Неизвестно