Курняева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курняева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курняев Михаил

Отец ребёнка: Курняев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курняев Александр

Рождение ребёнка
22.03.1954

Сын: Курняев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Курняев Александр

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Тютерева (Курняева) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Курняев Александр

Смерть
Неизвестно

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