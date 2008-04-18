Феоктистов Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1949
Дата смерти18.04.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1973
Дочь: Дудникова Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Феоктистова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
?.03.1976
Дочь: Зинаида Геннадьевна
Мать ребёнка: Феоктистова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1979
Сын: Феоктистов Михаил Геннадьевич
Мать ребёнка: Феоктистова Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.2008