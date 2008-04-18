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Феоктистов Геннадий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1949

Дата смерти

18.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1973

Дочь: Дудникова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Феоктистова Вера Николаевна

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
?.03.1976

Дочь: Зинаида Геннадьевна

Мать ребёнка: Феоктистова Вера Николаевна

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1979

Сын: Феоктистов Михаил Геннадьевич

Мать ребёнка: Феоктистова Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феоктистова Вера Николаевна

Смерть
18.04.2008
Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
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