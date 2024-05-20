Крючков/Маркин Сергей Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Крючков/Маркин Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1880

Дочь: Колесникова (Маркина) Федосья Сергеевна

Мать ребёнка: Крючкова Анисья Дмитриевна

Кипячка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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