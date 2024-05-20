Крючков/Маркин Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1880
Дочь: Колесникова (Маркина) Федосья Сергеевна
Мать ребёнка: Крючкова Анисья Дмитриевна
Кипячка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно