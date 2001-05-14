Борисов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1957
Дата смерти14.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1983
Дочь: Борисова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Борисова Ольга
Рождение ребёнка
07.05.1986
Сын: Борисов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Борисова Ольга
Смерть
14.05.2001