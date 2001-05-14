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Борисов Василий Алексеевич

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Место рождения

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.05.1957

Дата смерти

14.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1957

Отец: Борисов Алексей Гаврилович

Мать: Борисова (Пряшина) Татьяна Родионовна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1983

Дочь: Борисова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Борисова Ольга

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
07.05.1986

Сын: Борисов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Ольга

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
14.05.2001

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