Рыкунова (Плохих) Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкунова (Плохих) Марфа Федоровна

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Место рождения

село Олымь Курской области

Дата рождения

28.08.1918

Дата смерти

06.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1918

Отец: Плохих Федор

Мать: Плохих Евфимия

село Олымь Курской области
Рождение ребёнка
05.12.1946

Сын: Рыкунов Иван

Отец ребёнка: Рыкунов Иван

село Олымь Курской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Рыкунов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыкунов Анатолий

Отец ребёнка: Рыкунов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыкунов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыкунов Дмитрий

Отец ребёнка: Рыкунов Иван

Смерть
06.07.2009
город Воронеж
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