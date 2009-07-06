Рыкунова (Плохих) Марфа Федоровна
Место рождениясело Олымь Курской области
Дата рождения28.08.1918
Дата смерти06.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1918
Отец: Плохих Федор
Мать: Плохих Евфимия
село Олымь Курской области
Рождение ребёнка
05.12.1946
Сын: Рыкунов Иван
Отец ребёнка: Рыкунов Иван
село Олымь Курской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Рыкунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыкунов Анатолий
Отец ребёнка: Рыкунов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыкунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыкунов Дмитрий
Отец ребёнка: Рыкунов Иван
Смерть
06.07.2009
город Воронеж