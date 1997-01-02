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Курылева Анастасия Владимировна
Курылева Анастасия Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.01.1997
Пол
Женский
Отец
Курылев Владимир Николаевич
1955 г.р.
Мать
Курылева (Соловьева) Светлана Юрьевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1997
Отец:
Курылев Владимир Николаевич
Мать:
Курылева Светлана Юрьевна
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