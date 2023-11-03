Грязнова (Водолазова) Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1783
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 22
Рождение ребёнка
08.10.1784
Дочь: Пелагея Акинфова
Отец ребёнка: Грязнов Иакинф Иванов
Смерть
Неизвестно