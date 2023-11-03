Грязнова (Водолазова) Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнова (Водолазова) Евдокия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1783

Муж: Грязнов Иакинф Иванов

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 22
Рождение ребёнка
08.10.1784

Дочь: Пелагея Акинфова

Отец ребёнка: Грязнов Иакинф Иванов

Смерть
Неизвестно
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