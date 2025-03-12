Массон (Бухнер) Сандра 19.04.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Массон (Бухнер) Сандра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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1960 г.р.

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1927

Отец: Бухнер Героним Рауль (Роман)

Мать: Бухнер (Гинтер (Гюнтер)) Жозефина (Иозефина)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Массон Александр

Рождение ребёнка
27.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Массон Александр

Рождение ребёнка
06.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Массон Александр

Рождение ребёнка
26.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Массон Александр

Рождение ребёнка
18.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Массон Александр

Рождение ребёнка
27.01.1960

Дочь: (Массон) Мария

Отец ребёнка: Массон Александр

Смерть
Неизвестно

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