Массон (Бухнер) Сандра
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Массон Александр
Рождение ребёнка
27.12.1950
Рождение ребёнка
06.06.1952
Рождение ребёнка
26.08.1953
Рождение ребёнка
18.09.1955
Рождение ребёнка
27.01.1960
Дочь: (Массон) Мария
Отец ребёнка: Массон Александр
Смерть
Неизвестно