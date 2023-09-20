Шалдыбина (Рыжкова) Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалдыбина (Рыжкова) Олеся

Место рождения

Барнаул-Первомайское-Бийск

Дата рождения

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: не указан

Мать: Рыжкова Жанна

Барнаул-Первомайское-Бийск
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