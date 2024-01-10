(Маликдугарова) Салиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маликдугарова) Салиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Гульшяфикя

Отец ребёнка: Канюков Эксан

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ихсанов Жамалетдин

Отец ребёнка: Канюков Эксан

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ихсанов Салахетдин

Отец ребёнка: Канюков Эксан

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ихсанов Садек

Отец ребёнка: Канюков Эксан

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Фатима

Отец ребёнка: Канюков Эксан

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
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