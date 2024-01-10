(Маликдугарова) Салиха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Гульшяфикя
Отец ребёнка: Канюков Эксан
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ихсанов Жамалетдин
Отец ребёнка: Канюков Эксан
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ихсанов Салахетдин
Отец ребёнка: Канюков Эксан
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ихсанов Садек
Отец ребёнка: Канюков Эксан
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Фатима
Отец ребёнка: Канюков Эксан
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.