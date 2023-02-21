Lind Jakob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLind Jakob

Lind Jakob

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

20.10.1783

Пол

Мужской

Отец

1695 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Lind Johan

Мать: Lind Maria

Рождение ребёнка
01.01.1768

Дочь: Spiring Eva Kristina

Мать ребёнка: Lind Elisabet

Turku suomalainen srk
Рождение ребёнка
14.11.1772

Сын: Lind Gustaf

Мать ребёнка: Lind Elisabet

Åbo (Turku), Västra Finlands län, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
sadelsmed, sadelmakarmäst., satulaseppämestari
Смерть
20.10.1783
Turku, Finland
Похороны
22.10.1783
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close