Lind Jakob
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти20.10.1783
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Lind Johan
Мать: Lind Maria
Рождение ребёнка
01.01.1768
Дочь: Spiring Eva Kristina
Мать ребёнка: Lind Elisabet
Turku suomalainen srk
Рождение ребёнка
14.11.1772
Сын: Lind Gustaf
Мать ребёнка: Lind Elisabet
Åbo (Turku), Västra Finlands län, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
sadelsmed, sadelmakarmäst., satulaseppämestari
Смерть
20.10.1783
Turku, Finland
Похороны
22.10.1783