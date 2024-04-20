Яков Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Семен Яковлев
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Николай Яковлев
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Федор Яковлев
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Мария Васильева
Место жительства
05.12.1794
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В ревизской сказке от 1795г. написано,что 5.12.1794 года ясашные государственные старокрещённые крестьяне переведены из деревни (Танатмышь ? ... тож) в деревню Верхняя Сарапала
Смерть
Неизвестно