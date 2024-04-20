Яков Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Борисов

Яков Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильева

Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Мария Васильева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Семен Яковлев

Мать ребёнка: Мария Васильева

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Мария Васильева

Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Николай Яковлев

Мать ребёнка: Мария Васильева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Федор Яковлев

Мать ребёнка: Мария Васильева

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Мария Васильева

Место жительства
05.12.1794
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В ревизской сказке от 1795г. написано,что 5.12.1794 года ясашные государственные старокрещённые крестьяне переведены из деревни (Танатмышь ? ... тож) в деревню Верхняя Сарапала
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.