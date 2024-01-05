Сосновская Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.?
Отец: Сосновский Александр
Мать: Сосновская Арина
Рождение ребёнка
25.03.1932
Дочь: Быкова Роза Афанасьевна
Отец ребёнка: Смолин Афанасий Константинович
Лесоучасток Катангар, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно