Сосновская Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновская Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.?

Отец: Сосновский Александр

Мать: Сосновская Арина

Рождение ребёнка
25.03.1932

Дочь: Быкова Роза Афанасьевна

Отец ребёнка: Смолин Афанасий Константинович

Лесоучасток Катангар, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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