Рожкова Надежда Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.?
Сын: Рожков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Рожков Василиий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рожков Василиий
Рождение ребёнка
23.08.1970
Сын: Артемьев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Артемьев Владимир