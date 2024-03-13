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Рожкова Надежда Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.?

Сын: Рожков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Рожков Василиий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Василиий

Рождение ребёнка
23.08.1970

Сын: Артемьев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Артемьев Владимир

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