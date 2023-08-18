Вострикова (Сунцова) Варвара Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Сунцова) Варвара Федорова

Место рождения

дер. Сунцовская, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Сунцовская, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Устинья Агафонова

Отец ребёнка: Востриков Агафон Кириллов

Бондя, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Востриков Роман Агафонов

Отец ребёнка: Востриков Агафон Кириллов

Бондя, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Агафон Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бондя, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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