Вострикова (Сунцова) Варвара Федорова
Место рождениядер. Сунцовская, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Сунцовская, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Устинья Агафонова
Отец ребёнка: Востриков Агафон Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Востриков Агафон Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762