Колмыкова (Пономарева) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмыкова (Пономарева) Нина Николаевна

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Место рождения

Тайлаково Новосиб обл ССР

Дата рождения

19.05.1943

Дата смерти

17.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1943

Отец: Пономарев Николай Иванович

Мать: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Образование
По 28.06.1961
городская средняя школа 13 г.Татарск
среднее
Бракосочетание
06.02.1965

Муж: Колмыков Анатолий Николаевич

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
25.03.1966

Дочь: Ушакова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Колмыков Анатолий Николаевич

Ташкент УзССР
Развод
20.09.1976

Муж: Колмыков Анатолий Николаевич

Образование
Неизвестно
Политехнический техникум. Технолог швейного производства
средне-техническое
Смерть
17.11.2003
Ташкент Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Уртасарой Таш обл Узбекистан
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