Колмыкова (Пономарева) Нина Николаевна
Место рожденияТайлаково Новосиб обл ССР
Дата рождения19.05.1943
Дата смерти17.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1943
Тайлаково Новосиб обл ССР
Образование
По 28.06.1961
городская средняя школа 13 г.Татарск
среднее
Бракосочетание
06.02.1965
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
25.03.1966
Дочь: Ушакова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Колмыков Анатолий Николаевич
Ташкент УзССР
Развод
20.09.1976
Образование
Неизвестно
Политехнический техникум. Технолог швейного производства
средне-техническое
Смерть
17.11.2003
Ташкент Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Уртасарой Таш обл Узбекистан