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Тюшкин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1881

Дата смерти

16.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1881

Отец: Тюшкин Иван Германович

Мать: Тюшкина Устинья

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Грободелова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Тюшкина Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1903

Сын: Тюшкин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Тюшкина Елизавета Ивановна

город Мариинский Посад, Чувашия
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Тихонова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Тюшкина Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюшкина Елизавета Ивановна

Смерть
16.01.1942
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