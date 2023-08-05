Тюшкин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1881
Дата смерти16.01.1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1881
Отец: Тюшкин Иван Германович
Мать: Тюшкина Устинья
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Грободелова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Тюшкина Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1903
Сын: Тюшкин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Тюшкина Елизавета Ивановна
город Мариинский Посад, Чувашия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Тихонова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Тюшкина Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1942