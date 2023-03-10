Мать Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2001 г.р.
2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2001

Сын: Ночевкин Петр Валерьевич

Отец ребёнка: Ночевкин Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
2003

Сын: Ночевкин Артем Валерьевич

Отец ребёнка: Ночевкин Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ночевкин Валерий Анатольевич

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