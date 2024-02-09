Яковлев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения29.06.1886 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1886 ст.
Отец: Яковлев Иван Яковлевич
Мать: Анна Афанасьевна
Бракосочетание
28.01.1913 ст.
Венчание в церкви Рождества Христова на Песках г. Санкт-Петербург Жених: Костромской губернии, Кологривского уезда, Николо-Ширской волости, деревни Сысуево крестьянин Павел Иванович Яковлев, православ... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1913 ст.
Сын: Яковлев Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Яковлева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1915 ст.
Мать ребёнка: Яковлева Надежда Ивановна