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Яковлев Павел Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.06.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1886 ст.

Отец: Яковлев Иван Яковлевич

Мать: Анна Афанасьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
28.01.1913 ст.

Жена: Яковлева Надежда Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Венчание в церкви Рождества Христова на Песках г. Санкт-Петербург Жених: Костромской губернии, Кологривского уезда, Николо-Ширской волости, деревни Сысуево крестьянин Павел Иванович Яковлев, православ... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1913 ст.

Сын: Яковлев Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Яковлева Надежда Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.06.1915 ст.

Сын: Яковлев Георгий Павлович

Мать ребёнка: Яковлева Надежда Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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