Ситников Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.?
Дочь: Ситникова Виктория Валентиновна
Мать ребёнка: Ситникова Ярослава Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Александр Валентинович
Мать ребёнка: Ситникова Ярослава Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Валентин Валентинович
Мать ребёнка: Ситникова Ярослава Петровна
Смерть
Неизвестно