Ситников Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.?

Дочь: Ситникова Виктория Валентиновна

Мать ребёнка: Ситникова Ярослава Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Ярослава Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Александр Валентинович

Мать ребёнка: Ситникова Ярослава Петровна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Валентин Валентинович

Мать ребёнка: Ситникова Ярослава Петровна

Николаев, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно
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