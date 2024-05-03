Шихвинцева (Русских) Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1953
Отец: Русских Григорий
Мать: Русских Алевтина
Рождение ребёнка
23.07.1973
Дочь: Курганова (Шихвинцева) Ольга Львовна
Отец ребёнка: Шихвинцев Лев Валентинович
Рождение ребёнка
15.10.1975
Дочь: Бобров (Шихвинцева) Марина
Отец ребёнка: Шихвинцев Лев Валентинович