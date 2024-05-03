Шихвинцева (Русских) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихвинцева (Русских) Зинаида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1953

Отец: Русских Григорий

Мать: Русских Алевтина

Рождение ребёнка
23.07.1973

Дочь: Курганова (Шихвинцева) Ольга Львовна

Отец ребёнка: Шихвинцев Лев Валентинович

Рождение ребёнка
15.10.1975

Дочь: Бобров (Шихвинцева) Марина

Отец ребёнка: Шихвинцев Лев Валентинович

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