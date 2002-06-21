Борисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1910
Дата смерти21.06.2002
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1910
Отец: Мурахтанов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисенков Иван Герасимович
Бракосочетание
14.05.1928
Рождение ребёнка
27.09.1929
Сын: Борисенков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Борисенков Иван Герасимович
Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
21.06.2002
Самара, Самара, Самарская область