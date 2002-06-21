Борисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна 27.12.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1910

Дата смерти

21.06.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1910

Отец: Мурахтанов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисенков Иван Герасимович

Бракосочетание
14.05.1928

Муж: Борисенков Иван Герасимович

Рождение ребёнка
27.09.1929

Сын: Борисенков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Борисенков Иван Герасимович

Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
21.06.2002
Самара, Самара, Самарская область

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