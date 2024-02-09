Журавлёва Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва Анна Александровна

Место рождения

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

05.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1982

Отец: Журавлёв Александр Владимирович

Мать: Белякова Ирина Михайловна

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
10.04.2005

Дочь: Журавлёва Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
06.08.2016

Сын: Голубев Артём Олегович

Отец ребёнка: Голубев Олег Владимирович

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Олег Владимирович

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