Журавлёва Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения05.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1982
Рождение ребёнка
10.04.2005
Дочь: Журавлёва Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
06.08.2016
Отец ребёнка: Голубев Олег Владимирович
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно