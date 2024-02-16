Сат Чечек Кавааевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сат Чечек Кавааевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каваа

Мать: Сат Минчимаа Белекеевна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Сат Сайын Вячеславович

Отец ребёнка: Сат Вячеслав Когелович

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Сат Сай-Суу Вячеславовна

Отец ребёнка: Сат Вячеслав Когелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сат Дарина Вячеславовна

Отец ребёнка: Сат Вячеслав Когелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сат Урянгутай Вячеславовна

Отец ребёнка: Сат Вячеслав Когелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сат Вячеслав Когелович

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