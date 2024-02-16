Сат Чечек Кавааевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каваа
Мать: Сат Минчимаа Белекеевна
Рождение ребёнка
1986
Отец ребёнка: Сат Вячеслав Когелович
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Сат Сай-Суу Вячеславовна
Отец ребёнка: Сат Вячеслав Когелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сат Дарина Вячеславовна
Отец ребёнка: Сат Вячеслав Когелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сат Урянгутай Вячеславовна
Отец ребёнка: Сат Вячеслав Когелович
Бракосочетание
Неизвестно