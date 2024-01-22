(Митькина) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1898
Отец ребёнка: Митькин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
?.11.1899
Сын: Митькин Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Митькин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
16.07.1904
Сын: Митькин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Митькин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
25.12.1906
Сын: Митькин Данила Васильевич
Отец ребёнка: Митькин Василий Ефимович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно