(Митькина) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Митькина) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Митькин Иаков Васильевич

Отец ребёнка: Митькин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
?.11.1899

Сын: Митькин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Митькин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Митькин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Митькин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Митькин Данила Васильевич

Отец ребёнка: Митькин Василий Ефимович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митькин Василий Ефимович

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