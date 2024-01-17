Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пестровская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пестровский Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1919
Сын: Пестровский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Пестровский Николай Иванович
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно