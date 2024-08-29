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Курицын Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1902

Отец: Курицын Иван Александрович

Мать: Курицына Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
13.11.1934

Сын: Курицын Борис Николаевич

Мать ребёнка: Курицына (Блинова) Фаина Анемподистовна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Курицын Александр Николаевич

Мать ребёнка: Курицына (Блинова) Фаина Анемподистовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.01.1949

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Мать ребёнка: Курицына (Блинова) Фаина Анемподистовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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