Курицын Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1902
Рождение ребёнка
13.11.1934
Мать ребёнка: Курицына (Блинова) Фаина Анемподистовна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Курицын Александр Николаевич
Мать ребёнка: Курицына (Блинова) Фаина Анемподистовна
Рождение ребёнка
03.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курицына (Блинова) Фаина Анемподистовна
Смерть
Неизвестно