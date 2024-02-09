Харакоз (Бурлаченко) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаракоз (Бурлаченко) Анна Андреевна

Харакоз (Бурлаченко) Анна Андреевна

avatar

Место рождения

Ялта

Дата рождения

1880

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1905

Сын: Харакоз Георгий Иванович

Отец ребёнка: Харакоз Иван Антонович

Рождение ребёнка
06.12.1908

Сын: Харакоз Николай Иванович

Отец ребёнка: Харакоз Иван Антонович

Рождение ребёнка
07.06.1911

Дочь: Будыка Мэри Ивановна

Отец ребёнка: Харакоз Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харакоз Иван Антонович

Смерть
1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close