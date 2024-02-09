Харакоз (Бурлаченко) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1905
Отец ребёнка: Харакоз Иван Антонович
Рождение ребёнка
06.12.1908
Отец ребёнка: Харакоз Иван Антонович
Рождение ребёнка
07.06.1911
Дочь: Будыка Мэри Ивановна
Отец ребёнка: Харакоз Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956