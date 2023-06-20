Semen
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Parfir (Perfil)
Мать: Fevroniya Semenova
Рождение ребёнка
23.10.1883
Дочь: Paraskeva
Мать ребёнка: Anna Fedorova
Wospreemniki Mitriy Fedorov Goryunov Ekaterina Nikiforova Zubkova
Рождение ребёнка
26.04.1886
Дочь: Irina
Мать ребёнка: Anna Fedorova
Рождение ребёнка
26.04.1886
Дочь: Pelageja
Мать ребёнка: Anna Fedorova
Рождение ребёнка
?.04.1887
Сын: Petr
Мать ребёнка: Anna Fedorova
Рождение ребёнка
12.05.1889
Сын: Konstantin
Мать ребёнка: Anna Fedorova
Смерть
Неизвестно