Semen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Semen

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Дети

1883 г.р.
1886 г.р.
1886 г.р.
1887 г.р.
1889 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Parfir (Perfil)

Мать: Fevroniya Semenova

Рождение ребёнка
23.10.1883

Дочь: Paraskeva

Мать ребёнка: Anna Fedorova

Wospreemniki Mitriy Fedorov Goryunov Ekaterina Nikiforova Zubkova
Рождение ребёнка
26.04.1886

Дочь: Irina

Мать ребёнка: Anna Fedorova

Рождение ребёнка
26.04.1886

Дочь: Pelageja

Мать ребёнка: Anna Fedorova

Рождение ребёнка
?.04.1887

Сын: Petr

Мать ребёнка: Anna Fedorova

Рождение ребёнка
12.05.1889

Сын: Konstantin

Мать ребёнка: Anna Fedorova

Смерть
Неизвестно
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