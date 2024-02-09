Ананьев Николай Иларионов
Место рождения
Дата рождения30.04.1889 ст.
Дата смерти12.09.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
30.04.1889 ст.
Званiе, имя, отчество и фамилiя родителей, и какого вероисповеданiя: Костромской губернiи Чухломскаго уезда Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Ларiонъ Егоровъ Ананьевъ и законная жена его Ал... Показать все
Крещение
09.05.1889 ст.
Званiе, имя, отчество и фамилiя воспрiемников: Чухломскiй мещанинъ Феодоръ Алексеевъ Соколовъ и жена СПетербургскаго ремесленника портнаго цеха подмастерья Ольга Васильева Ананьева. ЦГИАСПб_19_125_105... Показать все
Восприемник
15.11.1903 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. 15 ноября 1903 у Екатерина Александрова Ананьева (д.Старово) 56-25-268-57об-58
Поручитель
23.01.1905 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. у Михаилъ Арсенiевъ Платоновъ (д.Фомицына) и Параскева Иванова Ананьева(д.Льгова) 56-25-268-140об-141
Восприемник
25.05.1907 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. 25 мая 1907 у Феодоръ Артемiев Башкиревъ (д. Фомицыно) 56-25-269-47об-48
Восприемник
19.07.1908 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. 19 июля 1908 у Николай Александров Степановъ Михайлов (д.Старова) 56-25-269-94об-95
Смерть
12.09.1910 ст.
Старово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Судайской волости деревни Старова крестьянинъ Николай Иларiоновъ Ананьевъ , 21 год, 56-25-270-51об-52
Похороны
15.09.1910 ст.
При Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда.