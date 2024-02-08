Кошулько (Букина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошулько (Букина) Валентина Ивановна

Кошулько (Букина) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1946

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1946

Отец: Букин Иван Андреевич

Мать: Букина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
09.01.1966

Дочь: Кошулько Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кошулько Михаил Петрович

Рождение ребёнка
03.10.1970

Сын: Кошулько Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Кошулько Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошулько Михаил Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close