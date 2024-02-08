Кошулько (Букина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1946
Отец: Букин Иван Андреевич
Мать: Букина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
09.01.1966
Дочь: Кошулько Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кошулько Михаил Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1970
Сын: Кошулько Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Кошулько Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно