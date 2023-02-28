Федосеева Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Дарья Степановна

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Место рождения

Кармолино, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Кармолино, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
1902

Муж: Федосеев Григорий Федосеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1903

Сын: Федосеев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Федосеев Григорий Федосеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1906

Сын: Федосеев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Федосеев Григорий Федосеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1912

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Федосеев Григорий Федосеевич

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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