Федосеева Дарья Степановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
11.07.1903
Сын: Федосеев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Федосеев Григорий Федосеевич
Рождение ребёнка
19.08.1906
Сын: Федосеев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Федосеев Григорий Федосеевич
Рождение ребёнка
13.12.1912
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Федосеев Григорий Федосеевич
Смерть
Неизвестно