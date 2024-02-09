Агафья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1777
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Курылов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1786
Сын: Курылов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Курылов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Курылов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Курылов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно