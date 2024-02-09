Агафья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Сергеевна

Место рождения

Долгово, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгово, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
26.04.1777

Муж: Курылов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Курылов Григорий Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.10.1786

Сын: Курылов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Курылов Григорий Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Курылов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Курылов Григорий Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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