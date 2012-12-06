Шаронова (Зорина) Римма Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаронова (Зорина) Римма Фёдоровна

Место рождения

Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

19.12.1928

Дата смерти

06.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928

Отец: Зорин Фёдор Иванович

Мать: Зорина Мария Михайловна

Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.06.1956

Сын: Шаронов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Шаронов Александр Степанович

Бракосочетание
Около 1956

Муж: Шаронов Александр Степанович

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1961

Дочь: Шаронова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Шаронов Александр Степанович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
06.12.2012
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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