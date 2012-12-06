Шаронова (Зорина) Римма Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения19.12.1928
Дата смерти06.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928
Отец: Зорин Фёдор Иванович
Мать: Зорина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
24.06.1956
Сын: Шаронов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Шаронов Александр Степанович
Бракосочетание
Около 1956
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1961
Дочь: Шаронова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Шаронов Александр Степанович
Смерть
06.12.2012