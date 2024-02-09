Хаснуллина (Сафиуллина) Хазира Зартдиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафиуллин Зартдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуснуллин Фанис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуснуллин Рамис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуснуллин Данис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данфира
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно