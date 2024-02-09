Хаснуллина (Сафиуллина) Хазира Зартдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаснуллина (Сафиуллина) Хазира Зартдиновна

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Место рождения

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафиуллин Зартдин

Мать: Сафиуллина Ракиба Мухаматулловна

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснуллин Фанис

Отец ребёнка: не указан

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснуллин Рамис

Отец ребёнка: не указан

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснуллин Данис

Отец ребёнка: не указан

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данфира

Отец ребёнка: не указан

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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