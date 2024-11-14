Койнов Михаил Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Койнов Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1895
Дочь: Койнова Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.1896
Дочь: Койнова Зоя Михайлова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно