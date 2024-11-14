Койнов Михаил Георгиев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Койнов Михаил Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
1896 г.р.
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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Койнов Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1895

Дочь: Койнова Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Малая Койнова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1896

Дочь: Койнова Зоя Михайлова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Малая Койнова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Малая Койнова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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Смерть
Неизвестно

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