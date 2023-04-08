Архипова Ирина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Ирина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Архипова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович

Рождение ребёнка
16.11.1898

Сын: Архипов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович

Ижморка 2-я, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.11.1898

Дочь: Архипова Катерина Петровна

Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Архипова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Архипова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Архипов Степан Петрович

Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович

Ижморка 2-я, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Архипова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович

Смерть
Неизвестно
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