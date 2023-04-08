Архипова Ирина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Архипова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович
Рождение ребёнка
16.11.1898
Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович
Рождение ребёнка
16.11.1898
Дочь: Архипова Катерина Петровна
Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Архипова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Архипова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Архипова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Архипов Петр Анисимович
Смерть
Неизвестно