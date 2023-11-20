Папуша Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1935
Дата смерти26.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1935
Рождение ребёнка
08.09.1961
Мать ребёнка: Папуша (Фролова) Валентина Павловна
Рождение ребёнка
29.08.1963
Мать ребёнка: Папуша (Фролова) Валентина Павловна
Бракосочетание
19.03.1964
Рождение ребёнка
04.03.1965
Дочь: Беляева (Папуша) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Папуша (Фролова) Валентина Павловна
Смерть
26.06.1991