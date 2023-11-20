Папуша Иван Васильевич 21.08.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Папуша Иван Васильевич

Место рождения

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

21.08.1935

Дата смерти

26.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1935

Отец: Папуша Василий Алексеевич

Мать: Папуша (Моисеенко) Дарья Ивановна

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.09.1961

Сын: Папуша Василий Иванович

Мать ребёнка: Папуша (Фролова) Валентина Павловна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
29.08.1963

Сын: Папуша Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Папуша (Фролова) Валентина Павловна

Артем, Артемовский, Приморский край
Бракосочетание
19.03.1964

Жена: Папуша (Фролова) Валентина Павловна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
04.03.1965

Дочь: Беляева (Папуша) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Папуша (Фролова) Валентина Павловна

Смерть
26.06.1991

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