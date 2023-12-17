Будьков Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будьков Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.?

Отец: не указан

Мать: Петрова Зоя Захаровна

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