Рябич (Рябичев) Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябич (Рябичев) Максим

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Место рождения

Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

?.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Рябичев Емельян

Мать: Рябич Неонила

Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.10.1957

Дочь: Горшкова Вера

Мать ребёнка: Рябич Любовь

Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.01.1962

Дочь: Новикова Александра

Мать ребёнка: Рябич Любовь

Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
?.03.2016
Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область
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