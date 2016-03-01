Рябич (Рябичев) Максим
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти?.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Рябичев Емельян
Мать: Рябич Неонила
Рождение ребёнка
02.10.1957
Дочь: Горшкова Вера
Мать ребёнка: Рябич Любовь
Рождение ребёнка
23.01.1962
Дочь: Новикова Александра
Мать ребёнка: Рябич Любовь
Смерть
?.03.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно