Савчукова (Арсланова) Алия Муваритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчукова (Арсланова) Алия Муваритовна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

27.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1980

Отец: Арсланов Муварит Музагитович

Мать: Арсланова Зухра Лутфуловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
12.08.2000

Муж: Савчуков Артем Петрович

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.04.2001

Дочь: Быстрова Елизавета Артемовна

Отец ребёнка: Савчуков Артем Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.2006

Дочь: Савчукова Василиса Артемовна

Отец ребёнка: Савчуков Артем Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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