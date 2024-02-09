Савчукова (Арсланова) Алия Муваритовна
Место рождения
Дата рождения27.01.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1980
Бракосочетание
12.08.2000
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.04.2001
Дочь: Быстрова Елизавета Артемовна
Отец ребёнка: Савчуков Артем Петрович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.2006
Дочь: Савчукова Василиса Артемовна
Отец ребёнка: Савчуков Артем Петрович