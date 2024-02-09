Кондакова Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения08.08.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1986
Рождение ребёнка
20.01.1988
Дочь: Урванцева Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Урванцев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
13.03.1990
Дочь: Урванцева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Урванцев Сергей Викторович