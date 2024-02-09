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Кондакова Надежда Петровна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

08.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
26.09.1986

Муж: Урванцев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
20.01.1988

Дочь: Урванцева Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Урванцев Сергей Викторович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.03.1990

Дочь: Урванцева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Урванцев Сергей Викторович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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