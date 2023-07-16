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Грицук Валентина Сергеевна
Грицук Валентина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.1939
Пол
Женский
Отец
Грицук Сергей Николаевич
1904 г.р.
Мать
Грицук (Созонова) Пелагея Григорьевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1939
Отец:
Грицук Сергей Николаевич
Мать:
Грицук Пелагея Григорьевна
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