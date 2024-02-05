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Филипп Прокофьев

Место рождения

село Денятино

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

село Денятино
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Филат Филиппов

Мать ребёнка: Прасковья Игнатова

село Денятино
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Хавронья Филиппова

Мать ребёнка: Прасковья Игнатова

село Денятино
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Устинья Филиппова

Мать ребёнка: Прасковья Игнатова

село Денятино
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Михайла Филиппов

Мать ребёнка: Прасковья Игнатова

село Денятино
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Марина Филиппова

Мать ребёнка: Прасковья Игнатова

село Денятино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Игнатова

Смерть
Неизвестно
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