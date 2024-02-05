Филипп Прокофьев
Место рождениясело Денятино
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
село Денятино
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Филат Филиппов
Мать ребёнка: Прасковья Игнатова
село Денятино
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Хавронья Филиппова
Мать ребёнка: Прасковья Игнатова
село Денятино
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Устинья Филиппова
Мать ребёнка: Прасковья Игнатова
село Денятино
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Михайла Филиппов
Мать ребёнка: Прасковья Игнатова
село Денятино
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Марина Филиппова
Мать ребёнка: Прасковья Игнатова
село Денятино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Игнатова
Смерть
Неизвестно